◆ 2021年から5年連続で60試合以上に登板今永昇太、鈴木誠也の所属するシカゴ・カブスは現地時間25日、FAのフィル・メイトン投手（32）を獲得したことを発表。契約は2年総額1450万ドルとされ、2028年シーズンの球団オプションが含まれている。メイトンは2015年のドラフトでパドレスに入団し、2017年にMLBデビュー。9シーズンで7球団を渡り歩き、通算478試合に登板して86ホールドを挙げている。今季はカージナルスとレンジャー