ZEROBASEONE（ZB1）のキム・ジウン、ジャン・ハオ、リッキー、パク・ゴヌクが日本のファッション誌の表紙を飾り、高い人気を証明した。【写真】「彼氏感えぐい」ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT日本のファッション誌『Numero TOKYO』は11月25日、公式SNSを通じて4人が登場する2026年1・2月合併号スペシャルエディションの表紙と撮影カットを公開した。公開された表紙で4人はナチュラルなデニムコーデを披露。カジュアルなファッション