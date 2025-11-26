大関昇進が決まり、園児らに祝福される安青錦＝26日午前、福岡県久留米市母国ウクライナの戦禍を逃れて日本に渡り、すさまじいスピードで番付を駆け上がった。26日、大相撲の新大関安青錦が誕生。安治川部屋が九州場所宿舎を構える水天宮（福岡県久留米市）は、祝賀ムードに包まれた。安青錦は昇進決定の吉報を受け、午前9時20分ごろに紋付きはかま姿で登場。「大関の名に恥じぬよう、また、さらに上を目指して精進いたします