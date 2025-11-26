25日夜、熊本県阿蘇地方を震源とする地震があり、熊本県で震度5強などの揺れを観測した。一夜明け、同県産山村では落石が確認されるなど、被害の様子が明らかになっている。26日午後6時1分ごろ、熊本県・阿蘇地方を震源とする地震があり、産山村で最大震度5強などを観測した。産山村を走る県道40号線では、複数の落石が確認され、車の事故が発生した。また、阿蘇市では70代の女性が自宅で転倒してけがをしたという。東京科学大学