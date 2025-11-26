11月18日に放送した「世界が騒然！本当にあった㊙衝撃ファイル」（火曜夜6時25分）。「テレ東プラス」では、「真面目な15歳高校生が殺された 卑劣な真犯人を暴け」の内容を紹介する【動画】】15歳高校生殺害 爪に残された皮膚片…友人の父親に疑惑浮上？＆凶悪犯と熾烈なカーチェイス15歳高校生殺害事件 森に残された謎の痕跡アメリカ・ワシントン州で、少女の命を奪う凄惨な殺人事件が起きた。被害者は15歳の高校生。犯人は