東京シティ競馬（TCK）は、12月29日（月）に行われる今年最後のG1レース「第71回東京大賞典」を、フジテレビ系列9局およびBSフジにて生中継すると発表した。発走予定時刻は15時40分。【東京大賞典】国内無敗！フォーエバーヤングが古馬撃破年末ダートの祭典「東京大賞典」は、ダートグレード戦線で実績を積んだ全国の競走馬が一堂に会し、その年の“ダート王”を決める真のグランプリレース。今年の中継は、フジテレビ、関西テ