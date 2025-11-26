竜巻が発生した台風15号への対応に課題が残ったことを受け、県は25日災害対応の改善策を検討する有識者会議を開きました。ことし9月に発生した竜巻被害への対応をめぐっては甚大な被害を受けた牧之原市が県に自衛隊の災害派遣を申し出ていましたが県は情報共有の不備から自衛隊の派遣要請を見送るなど、課題が残りました。こうした対応を改善するためきのう危機管理部門に精通した有識者で構成される検討会が開かれ県から今回の自