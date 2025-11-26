Ｊ３八戸は２６日、ＭＦ國分将選手との契約満了に伴い、契約を更新しないことを発表した。在籍７年目の今季はここまで２４試合に出場し１得点だった。クラブを通じて「在籍７年間お世話になりました。契約満了は悔しく、悲しいですが、来年ヴァンラーレ八戸がＪ２で戦えるようにあと１試合全力で戦います。必ずＪ２昇格を手にしましょう！」とコメント。「いつでも優しく、年々熱さが増すサポーターの皆さんは必ずＪ２昇格、Ｊ