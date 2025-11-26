来季からのＪ２降格が決まっている横浜ＦＣは２６日、ＭＦ中野嘉大選手が契約満了に伴い、今季限りでチームを離れると発表した。３２歳の中野は２４年に湘南から加入し、３５試合４得点でＪ１昇格に貢献した。今季はリーグ戦３試合の出場にとどまっていた。クラブを通じたコメントは以下の通り。「２年間ありがとうございました。今シーズンはＪ１残留という目標を達成できず、応援してくれた皆さんに申し訳ない気持ちでい