熊本県で震度5強を観測した地震から一夜明け、福岡市内の学習塾で防災訓練が行われました。福岡市中央区の学習塾では26日、スタッフや大学生講師などおよそ20人が参加し、地震が起きた想定で子どもたちの避難を誘導する訓練を行いました。塾のスタッフと講師の防災意識を高め、塾に通う子どもたちや保護者にも安心感を持ってもらうことが狙いです。訓練に参加した福岡市消防局の職員からは、ヘルメットをかぶって避難することや、