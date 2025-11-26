26日裾野市の工場で工場内の食堂を焼失するなどの火事がありました。およそ3時間後に消し止められ、この火事によるけが人はいませでした。火事があったのは、裾野市今里の自動車部品の製造を行う工場で、警察と消防によりますと、午前0時半頃「食堂付近から出火、爆発みたいな音がする。初期消火に失敗して延焼中」などと工場の従業員から119番通報がありました。消防車など9台が出動し火はおよそ3時間後に消し止められました。出