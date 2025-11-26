26日朝、浜松市中央区の国道1号で大型トラックと乗用車などあわせて9台が関連する事故がありました。けが人は現在7人が確認されています。警察と消防によりますと、26日午前8時過ぎ浜松市中央区篠原町にある国道1号の交差点で「車が横転している」などと110番通報がありました。事故は大型トラックが前の車に追突し、そのはずみで6台が巻き込まれさらに前にいた車、2台にも破片などがあたったということです。この事故で、男女7人