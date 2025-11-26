プロ野球・楽天は26日、ヤンキース傘下の3Aスクラントンに所属していた前田健太投手と契約合意したと発表。11年ぶりの日本球界復帰にファンが大喜びです。前田投手は、2006年のドラフト1位で広島に入団。4年目の2010年には最優秀防御率（2.21）、最多勝(15)、最多奪三振(174)の投手3冠に輝き、沢村賞を獲得しました。その後2015年にも沢村賞を受賞し、翌2016年からはMLBへ挑戦します。ドジャース入団初年度から2年連続2桁勝利を記