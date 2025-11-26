泊原発３号機の再稼働について、北海道神恵内村の高橋村長は、再稼働に同意する考えを表明しました。地元自治体では泊村に続いての表明です。神恵内村の高橋村長は、１１月２６日に開かれた村議会の議員協議会で、住民説明会の村民の反応や地元経済団体の再稼働を求める陳情などを総合的に判断し、泊原発３号機の再稼働に同意する意向を表明しました。地元自治体としては泊村に続いての再稼働同意の判断です。泊原発３号機の再稼働