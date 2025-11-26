有馬温泉のメイン通りともなる、太閤通り沿いにある「湯の花堂本舗太閤通り店」。インパクト大の黄色い看板に書いてある「賞味期限5秒なま炭酸せんべい」の文字。炭酸せんべいの生タイプ？「湯の花堂本舗太閤通り店」では、職人さんが一枚一枚手焼きで作る、焼きたての炭酸せんべいを味わうことができます。カッチャンカッチャンと軽快なリズムで、手焼きされていく炭酸せんべい。できたてを型から剥がしてすぐに、お客さまの手元