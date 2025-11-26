さいたま市内の特別支援学校で女子生徒にわいせつな行為をしたとして、臨時講師の男が逮捕されました。男は取り調べに、「先生大好きと言われ、かわいくなった」などと供述しているということです。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、さいたま市内の特別支援学校の臨時講師・桜井治男容疑者（63）です。桜井容疑者は今年4月ごろから9月までの間、特別支援学校の校舎内で、10代の女子生徒の身体を触るなどのわいせつな行為をし