アメリカトランプ大統領「ゴブル（七面鳥の名前）、重要なことを伝える。君に無条件の恩赦を与える」アメリカでは11月の第4木曜日の「感謝祭」で七面鳥の丸焼きを食べる習慣があり、歴代の大統領が毎年、感謝と罪滅ぼしとして七面鳥に恩赦を与えています。この席でトランプ氏は「1年前と比べて七面鳥の値段は33％安くなった」と政権の取り組みをアピールしました。