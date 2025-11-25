岐阜県各務原市の「学びの森」でイチョウが色づき、親子連れで賑わっています。近くの人気店「喫茶室 山脈」では、紅葉をイメージした季節限定モンブランが話題に。秋の景色と味覚を楽しめるスポットです。 ■秋を彩る黄金のトンネル 岐阜県各務原市の黄葉といえば、「学びの森」のイチョウです。緑と黄色のコントラストが鮮やかです。 来場者：「緑と黄色が混ざっていてきれい」300メートルに