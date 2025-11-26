株式会社優（埼玉県川口市）が運営する『粗大ゴミ回収サービス』は、このほど「片付けとメンタルの関係」に関するアンケート調査を実施しました。同調査によると、ストレスや気力の低下によって片付けが後回しになり、部屋の乱れがさらに精神面へ悪影響を及ぼすという“負のサイクル”が浮き彫りになりました。【グラフ】部屋を片付けられない理由は？（調査結果を見る）調査は、全国の男女300人を対象として、2025年10月にインタ