「たぶん違うと思うよ」【動画】跳びそうで……跳ばない！ 真顔で避ける柴犬さんにクスッそんなツッコミとともに投稿された動画が、多くの人の笑いを誘っています。映っているのは、柴犬の「おだし」くん（3歳・男の子）。ハードルの前に立ち、パパと一緒に挑戦しようとしている場面です。パパが「こうだよ」とばかりに1つ目のハードルを跳び越えると…おだしくんはくるっとそっぽを向き、そのままハードルを避けて前に進みました