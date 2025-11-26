結婚生活が長くなると、夫婦の間でプレゼントのかたちにも変化が訪れます。かつては花束やアクセサリーに、おしゃれなレストラン。シャンパングラスを傾けて過ごした特別な日も、子どもが生まれ、育児や家事に追われるうちに、次第に「実用的なもの」が中心になっていきます。けれど、それは本当に“プレゼント”と呼べるのでしょうか。【漫画】「お父さんもちゃんとプレゼントしたんだぞ」ドヤ顔で言われたことは…（全編を読む）