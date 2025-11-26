私はミユキ。夫のシンジと娘アカネ（中3）と暮らしています。近所に義実家と、夫の姉ホノカさんの家があります。うちのアカネとホノカさんの息子タイチ君（高3）はきょうだいのように育ちました。けれどタイチ君はなんだかアカネのことを下に見ているような態度。ある日、家にやってきたタイチ君はアカネが頑張って挑戦してきたジグソーパズルを勝手にほぼ完成させてしまいました。ずっとガマンしてきたアカネはついに怒りを爆発さ