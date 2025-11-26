ソフトバンクは26日、今季までヘッドコーチを務めた奈良原浩氏が、来季はコーディネーター（野手統括）アドバイザーを務めることを発表した。奈良原氏は2023年オフの小久保裕紀監督就任とともにヘッドコーチに就任。チームの2連覇に貢献していた。