県内の50代の男性が、約4500万円相当の暗号資産をだまし取られるロマンス詐欺の被害に遭っていたことが分かりました。警察によりますと、今年8月下旬、県内の50代の男性が、マッチングアプリで知り合い、「結婚を前提に考えている」などと言われた女から、LINEで暗号資産の投資を勧められたということです。男性は、9月上旬、紹介された投資サイトに50万円相当の暗号資産を送金。すると、サイト上で利益が出ているように表示