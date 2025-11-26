福岡管区気象台は26日午前9時46分、防災コメントを発表した。27日は低気圧が沿海州沖の日本海を発達しながら東進し、この低気圧からのびる寒冷前線が、日中、接近・通過するため、大気の状態が不安定となる見込み。また、27日は、低気圧が沿海州沖の日本海を発達しながら東進し、大陸から高気圧が張り出すため、対馬海峡を中心に気圧の傾きが大きくなる見込み。気圧の傾きの程度によっては、福岡地方の沿岸の海域と北九州地方の