福岡管区気象台は26日午前10時15分、福岡県福岡、北九州地方に波浪注意報、福岡県に霜注意報を発表した。福岡、北九州地方では26日夕方まで高波に、福岡県では27日朝は霜に対する農作物の管理にそれぞれ注意を呼びかけた。