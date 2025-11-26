読売テレビ・日本テレビ系ドラマ 『身代金は誘拐です』(毎週木曜23:59〜24:54 全11話)が2026年1月8日にスタートする。ドラマ 『身代金は誘拐です』○勝地涼は連続ドラマ初主演『身代金は誘拐です』は、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再び集結した完全オリジナル・ノンストップ考察ミステリー。今回の物語のテーマとなるのは、娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか?」とい