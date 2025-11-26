サッカー日本代表の中村敬斗選手（25）にストーカー行為をした疑いで、自称フリージャーナリストの川野美由紀容疑者（65）が逮捕されてから約2週間が経過した。川野容疑者は11月9日〜10日にかけてSNSのダイレクトメッセージ機能を使い、中村選手に性的な関係を要求するメッセージを送った疑いが持たれている。取り調べで川野容疑者は容疑を否認しているという。中村選手の写真や自身の自撮りなどが頻繁に投稿されていた川野容疑者