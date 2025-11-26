ファイターズは１１月２５日から、主力選手と球団の契約更改交渉が始まっています。Ｑ.サインはしましたか？（今川優馬選手）「サインさせていただきました。終盤での結果だったりファームでの取り組む姿勢などもたくさん評価していただきました」 プロ５年目。札幌市出身の今川優馬選手は、今シーズン９月９日に一軍登録されると、その日の試合で昇格後すぐに４打数３安打の活躍をみせました。その後けがで