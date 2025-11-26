大根の生産が盛んな庄原市高野町で、地元の小学生が学校で育てた大根を収穫しました。■児童「うわーでか」庄原市の高野小学校では、ふるさとのいいところを発見しようと、９月上旬から学校裏の畑で児童たちが大切に育ててきました。収穫期を迎えた２５日、３年生と４年生の１６人が泥だらけになりながら約１０００本を収穫しました。■児童「（大根栽培は）大変だったですね、おでんとかに使って食べたいなと思う」