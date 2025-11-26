佐世保市の30代の女性が、現金約214万円をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害に遭いました。 SNS型投資詐欺の被害に遭ったのは、佐世保市の30代の女性です。 警察によりますと女性は10月、インスタグラムに表示された広告でつながったLINEのアカウントから、動画の視聴で収入が得られる副業を紹介されました。 金が数回振り込まれたことで信じた女性は、投資などの名目で11月1日までの8回にわたって、現金