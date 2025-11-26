11人組男性グループ・INIの最新シングル「THE WINTER MAGIC（Present）」が、26日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算8作目となる1位を獲得した。【動画】INI「THE WINTER MAGIC」HIGHLIGHT MEDLEYSnow Man「SERIOUS」の88.4万PT（883,927PT ※2025年8月4日付）を上回り、今年度最高の週間90.5万PT（904,606PT）を記録【※1】。昨年6月に発売されたシングル「THE FRAME（LOUD）」の72.9万PT