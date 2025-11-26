東京・足立区で盗難車が歩行者らをはね11人が死傷したひき逃げ事件で、車を盗んだとして逮捕された男が「道中で車が壊れた」と話していることがわかりました。この事件は24日、足立区梅島の歩道や路上で、盗難車が歩行者らを次々とはね11人が死傷したもので、この車を盗んだとして逮捕された37歳の男は、26日朝、送検されました。これまでの警視庁の調べに、男は「神奈川県の山の方に行きたかった」と供述していましたが、その後の