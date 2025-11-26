１１月２５日、大阪の「エキスポシティ」の観覧車が緊急停止し、乗客が最長９時間閉じ込められた原因は、落雷で生じたシステムの不具合と分かりました。２５日午後５時半ごろ、吹田市の「エキスポシティ」の観覧車が緊急停止し、ゴンドラに乗っていた男女２０人が２６日の午前２時半すぎまで最長９時間、閉じ込められました。消防が救助し、乗客にけがはありませんでしたが、２０代の女性が寒さによる震えなどを訴え、病院に