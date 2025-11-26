１１月２６日朝、大阪の十三でトラックとバイクが衝突し、バイクを運転していた男性が死亡しました。トラックはそのまま走り去っていて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。警察などによりますと２６日午前８時すぎ、大阪市淀川区十三東の路上で、トラックとバイクが衝突する事故がありました。バイクは事故のはずみで近くの電柱にぶつかり、運転していた３０代とみられる男性が病院に搬送されましたが、その後、死亡が