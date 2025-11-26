ホテル・旅館の宿泊者に課税する宿泊税について、東京都が現行の定額制を改め、宿泊料金に３％を課す定率制を導入する方向で検討していることがわかった。新たに民泊や簡易宿所も対象とする。税収は百数十億円へと倍増する見通し。関係者が明らかにした。都は近く素案を公表してパブリックコメント（意見公募）を行い、今年度中にも条例改正案を都議会に提出する。都は２００２年１０月から、宿泊料金が１人あたり１泊１万〜