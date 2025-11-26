今日11月26日は、語呂合わせで11月(いい)26日(風呂)の日です。季節が進み、特に朝晩は気温が低くなってきて、お風呂が心地よい時期となりました。この時期に注意が必要なのは、ヒートショックです。ヒートショックにならないための、予防法をご紹介します。今日11月26日は「いい風呂」の日今日11月26日は、語呂合わせで11月(いい)26日(風呂)の日です。お風呂を楽しみたいところですが、これからの時期、注意したいのはヒートショッ