俳優の金子貴俊（47）の姉で、パーツモデルや美容研究家として活動する金子エミ（55）が23日、Instagramを更新。28歳の長男で“ダウン症スイマー”の村井海人さんがアーティスティックスイミングの国際大会で準優勝したことを明かした。【映像】金子エミと“ダウン症スイマー”の長男の2ショット海人さんは11歳から水泳を始め、2023年に日本で初めてダウン症パラスポーツの日本パラリンピック委員会の国際ライセンスを取得。翌