アメリカのトランプ大統領は25日、ウクライナをめぐる和平案について「ウクライナ側は満足している」と述べ、来週にも政権の特使がモスクワでプーチン大統領と会談することを明らかにしました。トランプ大統領：ウクライナはとても満足し、戦争を終わらせたいと考えている。和平案の項目を28から22に絞り込み、多くが好ましい形で解決した。トランプ大統領は、アメリカが提案している和平案について「多くの点が解決した」と述べ、