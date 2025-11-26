ソフトバンクは２６日に、今季まで２年間ヘッドコーチを務めた奈良原浩氏（５７）が来季「コーディネーター（野手統括）アドバイザー」に就くことを発表した。背番号は「０１１」。奈良原氏は小久保監督が一軍監督に就任した２０２４年からホークスに入閣。大学の後輩である指揮官を参謀役として支え、リーグ連覇に貢献した。リーグ３連覇に向けて早くも始動しているホークスは来季ヘッドコーチを置かない形をとっており、奈