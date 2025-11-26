プロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから育成1位指名を受けたオイシックス新潟アルビBCの牧野憲伸投手が指名あいさつを受け、新たなステージでの活躍を誓いました。25日、中日ドラゴンズの球団スカウトから指名のあいさつを受けたのは、オイシックスの牧野憲伸投手です。育成1位指名の理由として、最速153キロのストレートや緩急の効いたチェンジアップが評価されたことが伝えられました。【中日ドラゴンズ球団本部