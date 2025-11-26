全日本プロレスの青柳優馬（３０）が２３日に静岡・沼津市内で交通事故を起こしていたことがわかった。２６日、全日本が都内で会見を開き明かした。優馬は２３日１６時半ごろ、全日本プロレス沼津大会終了後、自家用車で帰宅途中に沼津市内の交差点で赤信号に気づかずに直進。右側から直進してきた車両と衝突し、事故が発生した。事故によって優馬の車両の右側が破損、衝突した相手側の車両のバンパー、ライトなどが破損した。