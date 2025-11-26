お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。クロスバー直撃の渡邊センス（41）が写真週刊誌「フライデー」発行元の講談社に損害賠償計1100万円や訂正記事を求めた訴訟の判決について言及した。エハラは、渡邊が「勝訴」のボードを掲げた写真とともに「完っっ全に勝ったりました！！沢山の応援ありがとうございましたここからです」と報告したポストに「お疲れ様！！」とねぎらいの言葉をかけた。一方