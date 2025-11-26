俳優の黒沢年雄（81）が26日までに、ブログを更新。高市早苗首相に対する批判に異を唱えた。黒沢は「野党議員から…総理になったら高級な服を着て欲しい…質問した議員は人間としてはどうかなと思う」と、高市氏の服装をめぐる意見に言及。「着ている服が人間性を表すとはいえ、高級な服を着てても、高級なバッグを持ってても偽物に見える人がいるし、その逆もある。高市総理の服は…とても好感が持てるし、決して安物に見えない…