日本語入力システム「ATOK」を利用するための定額プラン「ATOK Passport」が変更され、これまで細分化されていたプランが2つのプランに統合されました。これにより、低価格帯のプランは廃止され事実上の値上げとなります。統合後のプランでは、生成AIを活用した文章作成アシスタント「ATOK MiRA」などが利用できるようになる予定です。『ATOK Passport』新プランのご案内 | お知らせ |【公式】ATOK.comhttps://atok.com/new_plan/