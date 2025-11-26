プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年11月25日にユーチューブを更新し、海外フリーエージェント（FA）権を行使してDeNAから西武に移籍した桑原将志外野手（32）に言及し、「DeNAにとって大きな損失」との見解を示した。「誠意をもって話をした結果、気持ちが通じ合ったと思う」 西武は25日、DeNAから海外FAを宣言していた桑原と契約合意に至ったと発表した。 スポーツ紙の報道によると、西武の広池