大分県大分市佐賀関で起きた大規模な火災は26日で発生から9日目を迎えました。 立ち入りが規制されている区域が縮小され、26日朝は自宅に戻る人の姿もありました。 大分市佐賀関 11月18日に発生した火災では住宅などおよそ170棟が焼け、男性1人が亡くなりました。 立ち入りが規制されている火災現場では25日夕方、規制区域が100メートルほど縮小されました。これを受けて26日朝は自宅に戻る人の姿が見ら