冬の名古屋で非日常のアクティビティを楽しめるスケートリンク「豊田合成リンク」が今年も登場。 2025年11月29日(土)〜2026年3月8日(日)の期間で、東区・栄の「オアシス21・銀河の広場」に登場するスケートリンクは、なんと氷じゃないリンクだ。今年で開催17年目を迎えて、名古屋の冬の風物詩となった“氷じゃないスケートリンク”豊田合成リンクとは一体どのようなスポットなのだろうか。【写真】昨年度開催時の様子を見る名古屋