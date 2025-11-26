楽天は２６日、来季に向けて本拠地の楽天モバイルパーク宮城の外野フェンスおよびＬＥＤビジョンを入れ替え・新設することを発表した。外野フェンスは左翼、右翼ともにポール際の距離に変更はないが、左中間付近が６メートル、右中間付近が４メートル、それぞれ前に出る。風向きを考慮し、左翼側をより前方にしたと考えられる。今季のチーム本塁打数は１２球団最少の７０本。この改修で、多くの楽天ファンが待つ左翼席への一発