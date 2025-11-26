闇バイト疑似体験ゲーム『レイの失踪』が奈良県警と連携し、「闇バイト対策特別授業」を実施することが決まった。【画像】「闇バイト経験がある」驚きのアンケート結果SNSや求人アプリなどで若者を勧誘し、強盗や特殊詐欺の実行役（受け子・出し子）として使い捨てる「闇バイト」が社会問題化していることを受けたもの。同ゲームを手がける株式会社Classroom Adventureは、奈良県警察本部および公益財団法人奈良県暴力団追放県